سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الثلاثاء 2 إبريل
1/4/2024-|آخر تحديث: 2/4/202412:05 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
كان سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في بداية معاملات الثلاثاء 2 إبريل مقارنة باليوم السابق.
وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:
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البنك المركزي المصري
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.12 للشراء و47.26 للبيع.
البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه 47.15 للشراء و47.25 للبيع.
بنك مصر
وفي بنك مصر، كان السعر مطابقا للسعر في البنك الأهلي، وهو 47.15 للشراء و47.25 للبيع.
البنك التجاري الدولي
سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي هو السعر نفسه في كل من البنك الأهلي وبنك مصر.
سعر الدولار في السوق الموازية
أما في السوق الموازية، طبقًا لموقع الصرف اليوم، فقد بلغ سعر صرف الدولار 47 للشراء و48 للبيع.
المصدر : مواقع وصحف مصرية