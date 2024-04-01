سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر يوم الأحد 31 مارس
1/4/2024
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا في معاملات اليوم الأحد 31 مارس/آذار مقارنة بمعاملات يوم أمس السبت.
وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:
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سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه 47.16 للشراء، 47.26 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري كان سعر شراء الدولار أمام الجنيه هو 47.2، وسعر البيع هو 47.3.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.2 للشراء، و47.3 للبيع (وهو سعر البنك الأهلي نفسه).
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار للشراء 47.15، وللبيع 47.25.
سعر الدولار في السوق الموازية
وفي السوق الموازية، وطبقًا لموقع “صرف اليوم”، سجل سعر الدولار 47 للشراء، و48 للبيع.
المصدر : صحف ومواقع مصرية