بعد تصريحات خامنئي.. غالانت يهدد إيران برد قوي على أرضها إذا هاجمت إسرائيل (فيديو)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم الأربعاء، إيران “برد قوي داخل أراضيها” إذا هاجمت إسرائيل.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن غالانت، الذي كان يتحدث إلى مجموعة من الجنود والضباط في قاعدة للدفاع الجوي شمال إسرائيل، قوله “في هذه الحرب نتعرض للهجوم من أكثر من جبهة، ومن اتجاهات مختلفة، والعدو الذي يهاجمنا سوف يواجه، قبل كل شيء، بدفاع قوي”.

وأضاف غالانت “نعرف كيف نرد بهجوم حاسم وبسرعة كبيرة على أراضي أي طرف يهاجم أراضينا”.

وأكد غالانت أن الرد الإسرائيلي على أي هجوم سيكون “فعالًا جدًا وقويًا جدًا”، مضيفًا أنه “من الأشياء التي نتفوق فيها على مر السنين هو أن العدو لا يعرف أبدًا ما هي المفاجآت التي نعدها له”.

كما كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة “إكس” باللغتين العبرية والفارسية “إذا هاجمتنا إيران من أراضيها، فسترد إسرائيل وتهاجم في إيران”.

“إسرائيل يجب أن تُعاقب”

وجاء تهديد غالانت بعد أن قال علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، إنه “يجب معاقبة إسرائيل”، بعد قصفها لمقر القنصلية الإيراني في دمشق في الأول من إبريل/نيسان الجاري.

وشنت إسرائيل غارة على مبنى للقنصلية الإيرانية من خمسة طوابق في دمشق، وسوّته بالأرض، مما أدی إلی مقتل 7 ضباط في الحرس الثوري الإيراني، بينهم قائد العمليات العسكرية الإيرانية في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر “عندما يهاجمون القنصلية، يكون الأمر كما لو أنهم هاجموا أراضينا”.

غير أن شبكة سي إن إن الأمريكية نقلت عن مصدر في وكالة الاستخبارات الأمريكية، لم تذكر اسمه، أن إيران ربما لن تقوم بالهجوم على إسرائيل بشكل مباشر، خشية الانتقام من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، وبدلًا من ذلك قد تطلب من الجماعات الموالية لها في المنطقة مهاجمة إسرائيل.

ويأتي التصعيد بين الجانبين في الوقت التي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن أكثر من 33 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 75 ألف مصاب، ودمار واسع في قطاع غزة.