سياسية أمريكية: ما يحدث في غزة غير مقبول

أكدت السياسية الأمريكية ماريان ويليامسون، الساعية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، أن ما يقع في غزة “أمر غير مقبول”.

وقالت “بعد 6 أشهر من الحرب المفتوحة ضد المدنيين الفلسطينين، آن الأوان لوقف هذه الحرب”.

وأضافت ماريان ويليامسون في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر يوم الثلاثاء “أنا أمريكية يهودية وأدعم إسرائيل لكني أرى أن حليفنا الأكبر يجب أن يكون هو الإنسانية”.

وتابعت “لو كنت في منصب الرئيس بايدن لقلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: كفى توقف، لأن ما يقوم به أمر غير مقبول من منظور إنساني أو استراتيجي”.

وحثت ويليامسون الرئيس الأمريكي على عدم المخاطرة بمستقبلة السياسي بدعمه لنتنياهو.

وقالت “لو كنت في سدة الحكم لما سمحت بإرسال دولار واحد مساعدات لإسرائيل، ولما سمحت أيضًا بإرسال السلاح”.

وأضافت “المزاج العام للشعب الأمريكي يرى أنه لا ينبغي استخدام السلاح الأمريكي ضد المدنيين الفلسطينيين، وأن المطلوب هو تحقيق العدالة من منظور إنساني يقوم على وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ورؤية هيكلة واضحة لحل الدولتين”.

وأكدت ويليامسون وجود نوع من التجاذب لدى القوى السياسية في الولايات المتحدة بين من يدعم إسرائيل، ومن يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن الأمريكيين الأخيار يريدون موقفًا ثالثًا يعتمد على الحاجة إلى قيادة سياسية جديدة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لتحقيق محادثات سياسة جديدة، مشيرة إلى أنها لا ترى “نجاح دولة واحدة في فلسطين بل لا بد من وجود دولتين”.