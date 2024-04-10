شاهد: لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده

خلال زيارته مصابين فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بإحدى مستشفيات الدوحة، عصر اليوم الأربعاء، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خبر استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده، بعد أن استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية كانوا يستقلونها بمخيم الشاطئ في غزة.

وأظهر فيديو متداول لحظة استقبال هنية نبأ استشهاد أبنائه وبعض من أحفاده، داعيًا الله أن يتقبلهم في الشهداء، حيث رفض إنهاء الزيارة التي كان يُجريها للجرحى في إحدى مستشفيات قطر.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة استشهاد حازم هنية وابنتيه آمال ومنى، وأمير هنية وابنه خالد وابنته رزان، بالإضافة إلى محمد هنية، فيما أصيبت ابنته ملاك خلال قيامهم بزيارت عائلية في غزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.