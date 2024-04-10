عشية عيد الفطر.. 14 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، بقصف إسرائيلي عشية عيد الفطر، استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أن “طواقمه انتشلت جثث 14 فلسطينيًّا استشهدوا بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات”.

وأظهرت مقاطع مصورة جثث 14 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، قضوا جرّاء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة “أبو يوسف” بمخيم النصيرات في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ووصلت جثث الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال هجماته على الفلسطينيين، مما أسفر عن أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، ونحو 76 ألف مصاب.