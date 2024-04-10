قيادي بحماس: المقترحات التي تلقيناها عبر الوسطاء لا تزال بعيدة عن مطالب شعبنا (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد مرداوي إن الوسطاء الدوليين قاموا بمجهودات كبرى للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن “البنود التي بين أيدينا لا تجيب عن الأسئلة الكبرى للشعب الفلسطيني”.

وأضاف مرداوي في لقاء مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن “المقترح الحالي والمقترحات السابقة بعيدة عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولم نقترب بعد من الأساس الذي يمكنه أن يشكل قاعدة لاتفاق مرتقب”.

وكانت تسريبات إسرائيلية قد تحدثت عن مقترح أمريكي ينص في بعض بنوده على أن تحل قوات مصرية محل جيش الاحتلال في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين ينتقلون إلى شمال غزة.

وأكد مرداوي أن “أي قوة خارج الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو تخضع لاعتبارات وطنية لا يمكن القبول بها”.

وأضاف “أي مقترح يأتي في سياق أمريكي إسرائيلي حتى لو كانت النوايا من الطرف العربي صادقة، نرفضها رفضا قاطعا لأنها تمس بالسيادة الوطنية للشعب الفلسطيني”.

وتابع “فرض أي قيادة تتماهي مع روح الاحتلال والمنظومة الأمريكية في المنطقة هو احتلال جديد”.

وشدد القيادي في حماس قائلا “دون انسحاب جيش الاحتلال ودون وقف إطلاق النار ودون العودة الكاملة للنازحين، فإننا سنظل بعيدين عن أي اتفاق”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أوضح أن هذا هو التوقيت المناسب لإبرام صفقة مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على رفح لكنه لم يذكره.

وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو “الأمر سيحصل، تم تحديد موعد”، وكرر أن “الانتصار على مقاتلي حماس يتطلب دخول رفح” حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني هربا من معارك أكثر حدة في أنحاء أخرى من القطاع.