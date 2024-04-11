إصابات جراء إطلاق نار جماعي قرب احتفال بعيد الفطر في فيلادلفيا (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص بعد تبادل لإطلاق النار بين مجموعتين متنافستين بالقرب من تجمع إسلامي للاحتفال بعيد الفطر المبارك بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا.

وأصيب 3 أشخاص على الأقل، مساء أمس الأربعاء، بإطلاق نار جماعي بالتزامن مع فعالية أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك في فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، شرقي الولايات المتحدة.

“30 طلقة نارية”

وقال مفوض شرطة فيلادلفيا، كيفن بيثيل في مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 14:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينتش) مشيرًا إلى أن الشرطة سمعت في مكان الحادث نحو 30 طلقة نارية.

وأشار مفوض شرطة فيلادلفيا إلى أن مجموعتين من الأشخاص بدأتا إطلاق النار بعضهما على بعض، فبدأ الناس الفرار من مكان الحادث. وحسب الشرطة، وقع إطلاق النار أثناء فعالية احتفالية بعيد الفطر.

وقد وقع إطلاق النار بالقرب من ميدان كلارا محمد حيث كان يتجمع نحو 1000 شخص للاحتفال بعيد الفطر.

إطلاق نار واعتقالات

وقال المفوض إن أربعة أشخاص كانوا يحملون أسلحة اعتقلوا، وقد أطلقت الشرطة النار على أحدهم فأصيب في كتفه وساقه، كما تم العثور على 4 أسلحة في مكان الحادث.

وأطلقت الشرطة النار على أحد المشتبه فيهم، وهو مراهق عمره 15 عامًا، قالت إنه كان يحمل مسدسا، وأصيب بجروح في كتفه وساقه، بحسب ما ذكرت الشرطة.

كما أصيب رجل برصاصة في بطنه، وأصيب شاب في يده، ولم تعلن الشرطة وفاة أي مصاب جراء الحادث حتى الساعة (21:30 بتوقيت غرينتش) كما لم تكشف عن هوية المشتبه فيهم أو دوافعهم.

وقال مفوض شرطة فيلادلفيا كيفن بيثيل، إن التحقيق المقبل سيبحث في دوافع القتال الذي اندلع خلال التجمع العام للاحتفال بعيد الفطر.