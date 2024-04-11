شاهد: اللحظات الأولى لقصف الاحتلال سوق فراس في مدينة غزة

أظهرت مقاطع “فيديو” متداولة اللحظات الأولى لقصف جيش الإسرائيلي سوق فراس في مدينة غزة، الذي أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وعدد من المصابين، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

واستشهد عدد كبير من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم الخميس، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 63 شخصًا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتركز القصف الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية غارات عدة على مخيم النصيرات ومحيطه، بالتزامن مع عملية عسكرية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس، في شمال غرب المخيم.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات بعد أن تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس، إلى المنطقة في عملية مفاجئة.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.