اغتاله الاحتلال أمام منزله.. الجزيرة مباشر تلتقي عائلة العقيد رضوان رضوان (فيديو)

التقت قناة الجزيرة مباشر بعائلة العقيد الشهيد رضوان رضوان، رئيس مركز شرطة جباليا ومسؤول الشرطة المحلي، الذي اغتالته قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أمام منزله في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأكدت العائلة أن الشهيد كان يعمل في تأمين المساعدات الإنسانية في ظل نقص الطعام الذي يشهده قطاع غزة وتحديدًا مناطق الشمال، ضمن عمله الشرطي المدني.

وقال مروان رضوان، شقيق الشهيد، إن أخاه لم يكن يعمل ضمن أي إطار فصائلي أو تنظيمي، وإنما كان يقوم بعمله المختص حاليًا بتأمين المساعدات، وهو ما كلفه به مسؤول لجنة الطوارئ بالتنسيق مع العشائر الفلسطينية لا سيما في شمال القطاع.

واتهم رضوان جيش الاحتلال باستهداف أخيه بهدف إحلال الفوضى والمجاعة في القطاع بهدف خلق المشاكل العائلية عبر اللصوص والمندسين، على حد تعبيره.

في السياق قالت إحدى بنات العقيد الشهيد إن والدهما كان محبًا ومدافعًا عن الفلسطينيين، ويعمل على توفير الماء والغذاء والمعونات للمحتاجين خلال حرب الاحتلال على القطاع.

فيما قالت ابنته الأخرى أن الطيران الإسرائيلي استهدف والدها بينما كان يجري مكالمة هاتفية خارج المنزل، وشاهدوه مسجًا بدمائه عند باب المنزل بعد أن سمعوا صوت انفجار.

مراسل #الجزيرة_مباشر: استشهاد مدير شرطة مدينة جباليا العقيد رضوان رضوان جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله #الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Xn6FrrDfli — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر باغتيال رئيس مركز شرطة جباليا النزلة ورئيس لجنة تأمين المساعدات في شمال القطاع العقيد رضوان رضوان بغارة جوية على منزله، الخميس، بعد اتهامه بأنه مسؤول الأمن الداخلي لحركة (حماس) في منطقة جباليا.