“بشاعة فوق الحد”.. عائلة الجالوس تحاول العثور على مفقودين تحت أنقاض منزلهم المدمر (فيديو)

“بشاعة فوق الحد الطبيعي” بهذه الكلمات المعبرة يصف الطفل، قصي يوسف الجالوس، حال عائلته وجيرانهم بعد الغارات الإسرائيلية التي سوت منازلهم بالأرض.

قال الطفل قصي، وهو يقف على أنقاض منزلهم “اطلع حواليك ما فيش بيت سليم، كل بيت فيه دمار، وراي منزل مهدم وخلفي منزل مهدم، كل بيت مدمر وفيه شهداء”.

وقال قصي وهو يتنهد “تمشي تشوف شهداء وين تسمع فيه شهداء أكثر من 33 ألف شهيد، هذا الأثر الكبير الذي تركه العدوان الإسرائيلي على غزة، بشاعة فوق الحد الطبيعي”.

وتابع قصي حديثه “كل بيت فيه غم فيه حزن، فيه شهداء فيه فقد لعزيز” ومع ذلك أبدى الطفل شجاعة كبيرة وأملا عظيما، وتمنى أن يعود أهالي غزة لديارهم وأن يعوض الله كل من فقد عزيزا وحبيبا ودارا.

العائلة تحت الأنقاض

وعدّد الطفل قصي من لا يزالون تحت الأنقاض من عائلته، وقال إن والده وأعمامه الأربعة وابن عمه وجدّته، تحت الأنقاض، وقد حاولوا إخراجهم بمساعدة فرق الدفاع المدني، ولكنهم لم يعثروا عليهم حتى الآن.

وتقول وسام محمود الجالوس إن الضربة التي استشهد فيها أفراد العائلة كانت يوم 2 مارس/آذار الماضي، وبعد انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة قبل يومين جاءت مع بقية أهلها وهم يحاولون البحث تحت الأنقاض دون جدوى.

وعن الفرحة والاحتفال بالعيد قالت وسام بحزن شديد، إن 6 من أفراد عائلتها لا يزالون مفقودين ولم يُعثَر عليهم حتى الآن، متسائلة: “فما هي فرحة العيد التي يمكن الاحتفاء بها؟ العيد لا يوجد في غزة”.

ووسط دموعها وحزنها، تتذكر وسام عائلتها التي استشهد 18 من أفرادها، جراء الغارة الإسرائيلية، وتمنت أن يجدوا باقي أفراد الأسرة الـ6، المفقودين حتى يستطيعوا دفنهم، وقالت إن هذا أقصى أمنياتها.

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 33 ألفا و634 شهيدا و76 ألفا و214 مصابا.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ189 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 89 شهيدا و120 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.