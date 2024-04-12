جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على غياب مظاهر العيد في غزة (فيديو)

قال مشاركون من متابعي قناة الجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي “سرق فرحة العيد” من أهل غزة بقصفه للمدنيين والأسواق والمستشفيات، ما خلّف شهداء وجرحى في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتساءل المشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر عن إمكانية الفرح بالعيد وأهل غزة يقتلون ويجرحون ويتشردون في خيام النزوح.

كما تمنى المشاركون أن يعود العيد على أهل غزة بالنصر والأمان، وتحرير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي.