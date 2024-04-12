خبير مصري: التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح مجرد ورقة تفاوضية (فيديو)

قال خبير شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد إن اقتحام رفح وجنوب قطاع غزة يمثل ورقة تفاوضية تلعبها إسرائيل وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لممارسة أقصى درجات الضغط على المقاومة الفلسطينية.

وأضاف عبد الواحد في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أن عملية الاقتحام يتم استحضارها كلما تم الحديث عن جولة تفاوضية جديدة بين المقاومة وإسرائيل.

وأكد أن التصريحات المتكررة التي يطلقها كل من نتنياهو وبيني غانتس تؤكد أن “إسرائيل تعيش حالة ضعف حقيقي وأن سمعتها تتراجع في العالم لا سيما أنها متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.

وشدد الخبير الأمني المصري على أن ما يؤكد أن اجتياح رفح مجرد ورقة تفاوضية هو “غياب التجهيزات العسكرية واستعداد القوات الإسرائيلية لعملية كبيرة من هذا الحجم”.

وقال إن إسرائيل تعي جيدا أن اجتياح رفح إن حدث بالفعل سيكون “عملية مكلفة من الناحية المادية والعسكرية وعبره ستفقد إسرائيل ما تبقى من سمعتها في العالم”.

وقال خبير شؤون الأمن القومي، إن إسرائيل اليوم توجد أمام خيارين، خيار الاستمرار في العمليات النوعية ضد عناصر المقاومة وهو ما تدعمه الإدارة الأمريكية، وإذا فشلت هذه العمليات النوعية في تحقيق سياسة نتنياهو، فقد ينتقل مضطرا إلى خيار الاقتحام البري.

وأضاف أن معضلة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم هي أنه “يبحث عن النصر الشامل عبر اقتحام رفح والظهور أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه هو من قضى على المقاومة في غزة”.

وعن الموقف المصري من الاجتياح، أوضح عبد الواحد أن القاهرة مصرة على الحضور الفاعل في جميع مراحل الوساطة بين حماس وإسرائيل لأنها تعي جيدا أن أي اقتحام محتمل سيشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وقال إن إقدام جيش الاحتلال على الاجتياح البري سيشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979 التي نصت على وجود قوات رمزية فقط.

وأضاف أن وجود وحدات الجيش والمعدات العسكرية الإسرائيلية في أماكن محددة من رفح يعني خرقا واضحا لمضمون الاتفاقية لن تقبله مصر.