“دكت بها جنود العدو في خان يونس” سرايا القدس تعرض مشاهد من حمم الهاون (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد عملية نفذتها وقالت إنها “من حمم الهاون التي دكت بها جنود وتحشدات العدو في خان يونس”.

وكتبت سرايا القدس تعليقا مصاحبا للفيديو قالت فيه “مشاهد من حمم الهاون على تجمعات وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى”.

حشو القذائف

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته سرايا القدس اليوم الجمعة، عددا من الشبان يحشون بالقذائف مدافعَ نصبت على الأرض وسط مبان مدمرة، وبالقرب منهم عدد من القذائف.

وبيّن المقطع حركات الشبان السريعة وهم يضعون القذائف داخل المدفع فيطلقونها ويتراجعون إلى الخلف قليلا ويعاودون الإطلاق مرة أخرى بسرعة كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد من مكان سقوط القذائف التي أطلقها الشبان على تجمعات الجنود والآليات، في حين ظهرت طائرة مروحية وهي تجوب المنطقة.

سرايا القدس تتوعد الاحتلال

وكانت سرايا القدس، قد هنأت -قبل يومين- الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر عبر تسجيل مصور توعدت فيه قوات الاحتلال.

وفي مقطع فيديو بثته سرايا القدس يوم الأربعاء -أول أيام العيد- ظهر مقاتلوها وهم يرددون تكبيرات العيد، ويصنعون صواريخ.

وقالت في بيان “التهنئة من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا وقد تحررت ديارنا ومقدساتنا من دنس المغتصبين الصهاينة”.

وظهر المقاتلون وهم يرددون تكبيرات العيد، وفي خلفية المشاهد أوراق معلقة على الجدران مدون عليها بخط يدوي “عيدنا يوم نصرنا”.