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شهيدان وجرحى برصاص الاحتلال عند اقتحامه بلدات في الضفة الغربية ثالث أيام العيد (فيديو)

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12/4/2024

استشهد شابان فلسطينيان اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند اقتحامها بلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب آخرون خلال الاقتحام الذي تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيّرة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم تخللها انفجارات قوية، حيث تصدى الشبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدات في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ثالث أيام العيد.

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شهيدان في ثالث أيام العيد

واستشهد الشاب الفلسطيني محمد عصام شحماوي، جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، كما أصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت المطارد الشاب محمد رسول عمر دراغمة في مدينة طوباس، بإطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها.

وأشارت إلى أن الشهيد دراغمة الذي اغتالته قوات الاحتلال في طوباس اليوم، هو نجل الأسير الشهيد القيادي في حركة حماس عمر دراغمة الذي استشهد داخل سجون الاحتلال بداية معركة طوفان الأقصى.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، مخيم الفارعة قرب طوباس، وداهمت عددا من المنازل وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وسُمعت أصوات انفجارات بين الحين والآخر في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وانتشرت في عدد من أحيائها، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال فتحت النار على مركبة خلال اقتحامها طوباس، واستولت عليها.

وقال الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لمركبة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على المركبة ومن فيها.

وفي وقت لاحق، أعلنت طواقم الهلال أنها انتشلت شهيدا من داخل المركبة المستهدفة بعد أن تركتها قوات الاحتلال، قرب مفرق طمون، جنوب طوباس.

ويأتي استشهاد الشاب دراغمة، بعد ساعات قليلة من استشهاد الشاب محمد شحماوي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس.

حملات دهم واعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال، المتطوع المسعف وسيم محمد دراغمة من داخل سيارة إسعاف تتبع للهلال الأحمر، أثناء نقله أحد المصابين من مخيم الفارعة، واعتدت عليه بالضرب المبرح ثم سلمته لطواقم الهلال التي نقلته إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، بعد منتصف الليل، بعدة آليات بعد خروجها من أحد الحواجز إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون.

وأشارت إلى أن الاقتحام، تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيّرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم تخللتها انفجارات قوية.

​​​​​​​ومنذ بدء الحرب التي يشنها على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى استشهاد مئات من الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية