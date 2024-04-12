مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: المجاعة بدأت شمالي قطاع غزة

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور أن “المجاعة بدأت شمالي غزة”.

وأضاف الموقع أن مسؤولة الإغاثة الأمريكية أكدت أمام المُشرعين الأمريكيين، الأربعاء، أن الناس في أجزاء من شمال غزة بدؤوا يواجهون شبح المجاعة.

وتعد سامنثا باور أول مسؤول أمريكي يقول علنًا إن المجاعة قد بدأت في القطاع، الذي ظل على وشك المجاعة عدة أشهر بسبب عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات سامنثا باور خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عندما سألها النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو عن برقية أرسلتها الوكالة مؤخرًا إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ومكاتب وزارة الخارجية والمكاتب الدبلوماسية بالخارج.

وحذرت البرقية من احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة ومن أن وتيرة الوفيات المرتبطة بالجوع “سوف تتسارع في الأسابيع المقبلة”.

وردت سامنتا باور بأن التحذيرات التي تضمنتها البرقية تستند إلى تقييم حديث صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، الذي أظهر أن الناس شمالي قطاع غزة بدؤوا في مواجهة شبح المجاعة في وقت مبكر من شهر مارس/آذار الماضي.

وأضافت: “هذا هو تقييمهم، ونحن نجد أن هذا التقييم يتمتع بالمصداقية”.

وعندما طلب منها كاسترو توضيح ما إذا كان ذلك يعني أن المجاعة تحدث بالفعل هناك، أجابت باور: “نعم”.

وأضافت: “لم يتدفق الغذاء بكميات كافية لتجنب هذه المجاعة، وهذه الظروف تؤدي بالفعل إلى وفاة الأطفال في الشمال”.

وقالت سامنتا باور إن معدل سوء التغذية بين الأطفال شمالي غزة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول كان “صفرًا تقريبًا”، لكنه يبلغ الآن واحدًا من كل ثلاثة.

وأضافت: “فيما يتعلق بسوء التغذية الحاد والشديد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، فقد بلغ هذا المعدل 16% في يناير/كانون الثاني وأصبح 30% في فبراير/شباط، ونتوقع أن تكون الأرقام أسوأ بشكل ملحوظ في شهر مارس/آذار”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في شهر مارس/آذار بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق لمنع حدوث المجاعة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة من خلال السماح بالمزيد من المساعدات الإنسانية، لكنها لم تأمر إسرائيل بإنهاء هجومها العسكري في القطاع.