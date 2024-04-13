ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر وسط مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك على خلفية إعلان إسرائيل التأهب لهجوم إيراني وشيك، وهو ما يمكن أن يهدد باضطرابات شديدة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن الهجوم الإيراني المحتمل سيكون بمثابة توسيع خطير للجولة الحالية من الصراع، التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي بالحرب في قطاع غزة.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط بنسبة 2.7% إلى نحو 92 دولارا للبرميل، تسليم يونيو/حزيران المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى لحرب غزة. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 3.1% إلى أكثر من 87 دولارا للبرميل، تسليم مايو/أيار المقبل.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 19% تقريبا منذ بداية العام الحالي بسبب الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب بأكثر من المتوقع.

وتتوقع إسرائيل هجوما بطائرات مسيَّرة أو صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف داخل إسرائيل، سواء من جانب إيران مباشرة أو من جانب المجموعات المسلحة الموالية لها في المنطقة، حسب مصادر مطلعة على تقييمات المخابرات الغربية.