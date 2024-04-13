الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل

أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت اليوم السبت، ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل في مياه الخليج بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) ووسائل إعلام إيرانية.

وأضافت الوكالة أن طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة التي ترفع علم البرتغال واحتجزتها.

وذكرت أن القوة البحرية الخاصة، احتجزت ناقلة الحاويات (إم سي إس أريز) خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز، موضحة أن السفينة “ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر”.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن السفينة “يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية”.

“إيران ستتحمل عواقب أي تصعيد”

من جانبه، قال متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، إن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة.

وقال دانيال هاغاري في بيان “إيران ستتحمل العواقب في حالة اختيارها المزيد من التصعيد، إسرائيل في حالة تأهب قصوى، رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، مستعدون أيضا للرد”.

وجاء التصريح بعد صدور بيان يشير إلى احتجاز سفينة في المياه الواقعة بين الإمارات وإيران.