الناطق باسم حركة حماس: الاحتلال صعّد حرب الإبادة الجماعية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي صعّد “حرب الإبادة الجماعية” على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر.

وأضاف عبد اللطيف القنوع في بيان أن مئات الشهداء سقطوا بقصف السيارات المدنية والبيوت المأهولة بالسكان والتجمعات البشرية والأسواق المكتظة.

وتابع قائلًا “الاحتلال المجرم لم يراعِ حرمة شهر رمضان المبارك ولا طقوس عيد الفطر، بل وضاعف من استهداف المدنيين وارتكاب مزيد من المجازر، مما يمثل تمردًا على كل الأعراف والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية”.

ووجه القانوع نداءً إلى الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، داعيًا إلى تسيير المسيرات واستدامة حالة التظاهرات، والضغط باتجاه وقف الحرب، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أحد أهم أدوات نصرة الشعب الفلسطيني.

وختم القانوع تصريحاته بتوجيه التحية إلى كل جبهات المقاومة التي تلتحم مع مقاومة الشعب الفلسطيني وتسانده، وتؤكد حقه في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره، في الحرب على قطاع غزة، التي تدخل شهرها السابع.