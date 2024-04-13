سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى تنفذان عمليات ضد الاحتلال في غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وكتائب شهداء الأقصى، أنهما نفذتا عددا من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال في غزة.

وعرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة برشقات صاروخية وحمم هاون.

وقالت في تعليق على الفيديو المنشور “مشاهد من قصف تحشدات العدو شمال وشرق المحافظة الوسطى بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون”.

وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، أنها سيطرت على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع سكاي لارك في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

عملية مشتركة

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق، أنها قصفت بالاشتراك مع قوات عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية فجر السبت.

وقالت سرايا القدس في بيان عبر حسابها على منصة تلغرام “بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًّا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

وفي هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت، والمنطقة المحيطة بها جنوبي إسرائيل، وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن صفارات الإنذار دوّت في سديروت ومستوطنتي باياف وبينير عام، في منطقة غلاف غزة.

اشتباكات ضارية

وكشفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية، أن مجاهديها نفذوا مهامّ عسكرية عدة مع قوات الاحتلال في مناطق عديدة من قطاع غزة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى “نفذ مجاهدو كتائب شهداء الأقصى خلال 48 ساعة الماضية 5 مهمات جهادية، وذلك من خوض اشتباكات ضارية واستهداف مجاهدينا بقذيفة (آر بي جي) آلية عسكرية”.

وأضافت في بيانها “استهدف مجاهدونا بقذيفة (آر بي جي) دبابة صهيونية وذلك في محور التقدم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو”.