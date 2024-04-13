طفلة فلسطينية في غزة تهدهد شقيقتها بآيات من سورة الملك (فيديو)

نشرت أم فلسطينية تدعى “آية صبري”، مقطعًا مصورًا تظهر فيه طفلتها “لين” وهي تؤنس شقيقتها الصغرى “مريم” بآيات من سورة الملك قبل نومها.

وأرفقت الوالدة المقطع المصور بمنشور على حسابها بمنصة فيسبوك قالت فيه: “منذ بداية الحرب اعتدنا أن نجهرَ بأذكارنا قبل النوم، أتلوها فتغفوَان كملاكيْنِ وادعَيْن، لا تنفضُّ نومتهما إلا على صوت صاروخ أو تكسير زجاج على إثر انفجارٍ قريب”.

وأضافت الأم قائلة: “هُنا قلبي اطمأنّ، على غير ما اعتدنا عاجَلت لين تطبطب على أختها بصوتها الرقيق بدلًا عني، غفَت مريم بينما أشاهدُهما عن قربٍ وأنا أومن بأن انتصاراتنا في الحرب شخصيةٌ على غيرِ ما ندّعي”.

كان هذا ملمحًا آخر من يوميات الفلسطينيين في غزة، حيث الأطفال ينامون تحت وطأة الخوف، وعلى أزيز الصواريخ، فلا يجدون أمانا لهم سوى كتاب الله يتلون آياته، فتكبر في صدورهم مساحات الصبر، وتعظم في قلوبهم معاني الصمود الجميل.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الـ190، وأودت حتى الآن بحياة 33 ألف شهيد معظمهم من نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.