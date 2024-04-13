كيف مر عيد الفطر على الأيتام في غزة؟ (فيديو)

غلب شعور الحزن على قلوب آلاف الأطفال في غزة خلال عيد الفطر المبارك، خاصة أولئك الذين تيتموا وفقدوا أحد الوالدين أو كليهما جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 6 أشهر على القطاع المحاصر.

ومن داخل مخيمات النزوح بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أجواء عيد الفطر بين الأطفال الذين فقدوا ذويهم.

“ما صار في أجواء في العيد عشان أمي وأبوي استشهدوا، العيد قبل كان حلو وأهلي كانوا يعيّدوني، صرت يتيمة” هكذا عبّرت الطفلة راما دويما (11 عامًا) وهي تجهش بالبكاء عن شعورها في العيد دون وجود أسرتها.

وقال الطفل محمد الجماصي الذي فقد والده إثر قصف استهدف منزلهم “عيد بحزن من غير أبويا فقدناه جدًّا، ضليتني نايم في أول يوم العيد، لأن هذا مش عيد”.

وأعربت منال البشتيني، وهي أم لطفلتين، عن حزنها عندما رأت ابنتها جوري تبكي أباها الشهيد بعدما قدّم أحد الأصدقاء العيدية لها “اليوم إجو يعيّدوا، البنت الصغيرة صارت تعيط عشان ذكّروها بأبوها”، لتقول الطفلة الصغيرة ببراءة وتأثر كبيرين “مش حلو العيد بدون بابا، دايمًا كان معانا ويعيّدنا”.

ووفقًا لتقرير لليونيسيف، يُقدَّر عدد الأطفال الذين يُتموا جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة بأكثر من 17 ألف طفل.