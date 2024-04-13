مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بعضهم جروحه خطرة بحادث طعن في أستراليا (فيديو)

قتل 5 أشخاص، اليوم السبت، وأصيب آخرون بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم بمركز تجاري للتسوق في مدينة سيدني الأسترالية، بحسب ما أفاد به مسؤول في الشرطة الصحفيين.

وأدى الهجوم أيضا إلى إصابة أشخاص بجروح، نُقل 8 منهم بينهم طفل إلى المستشفى على ما أفادت به فرق طبية، وقالت فرق الإسعاف في مقاطعة نيو ساوث ويلز، إن الشرطة أردت رجلا يرجح أن يكون المهاجم.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان أنه تم استدعاء أجهزة الطوارئ إلى المركز قبل الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) بوقت قصير، عقب هذه التقارير.

“كان مكتظا بالمتسوقين”

ووقع الهجوم في مركز كبير شرقي سيدني، كان مكتظا بالمتسوقين بعد ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، فسادت حالة هلع في المكان، وهرع متسوقون طلبا للحماية، في حين حاولت الشرطة تأمين الموقع.

وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الإعلام المحلية رجلا يعدو في المركز التجاري وفي يده سكين كبير، وجرحى على الأرض.

وذكرت مصادر طبية أن رضيعًا بعمر 9 أشهر ضمن المصابين، وأعلن مسؤول أمني مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين كثيرين تم نقلهم إلى المستشفى، وقال إن حالات بعض المصابين حرجة.

منفّذ الطعن تحرك بمفرده

وأوضح المسؤول أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفّذ الطعن تحرك بمفرده خلال تنفيذ العملية، وأكد عدم وجود تهديد بعد مقتل منفّذ العملية بأيدي رجال الأمن.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في منشور على منصة إكس، إن الشرطة الفدرالية أطلعته على تفاصيل الحادث، معربًا عن تضامنه مع عائلات الضحايا ومع المصابين وأسرهم.

ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي معلومات حول هوية الجاني المشتبه فيه أو الدافع وراء الجريمة، وقال مسؤول أمني إن المشتبه فيه هاجم نحو تسعة أشخاص، وإن أفراد الشرطة تمكنوا من القبض عليه “ثم تم استخدام السلاح الناري”.