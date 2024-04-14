أكسيوس: واشنطن لن تدعم هجوما مضادا إسرائيليا على إيران

أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، السبت، أن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم مضاد إسرائيلي على إيران.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق بالغ من أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سيؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب كارثية.

وأطلقت إيران طائرات مسيّرة وصواريخ هجومية باتجاه إسرائيل ليلة السبت، ردا على غارة جوية في سوريا أسفرت عن مقتل جنرال إيراني كبير.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري “جرى إطلاق أكثر من 200 طائرة مسيّرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية من إيران”.

وأضاف أن معظم الطائرات والصواريخ تم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، في وقت سابق، إن القوات الأمريكية في المنطقة أسقطت طائرات مسيّرة أطلقتها إيران واستهدفت إسرائيل.

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بايدن أبلغ نتنياهو بأن الجهود الدفاعية المشتركة التي بذلتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة أدت إلى فشل الهجوم الإيراني.

وقال المسؤول إن بايدن عندما أخبر نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران ولن تدعم مثل هذه العمليات، رد نتنياهو بأنه يتفهم ذلك.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدّث يوم السبت مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وطلب منه إخطار الولايات المتحدة قبل أي رد على إيران.

وفي بيان بعد المكالمة، قال بايدن إن الجيش الأمريكي نقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي، مما ساعد إسرائيل على إسقاط جميع الطائرات المسيّرة والصواريخ القادمة من إيران واليمن وسوريا والعراق.