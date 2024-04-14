إعلام عبري: اعتراض هجوم إيران يكبد إسرائيل 1.35 مليار دولار

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن اعتراض إسرائيل للعشرات من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية الليلة الماضية، كلفها ما قد يصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي.

ونقلت الصحيفة، الأحد، عن العميد رام عميناح المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن تكلفة الدفاع الليلة الماضية تُقدَّر ما بين 1.08 و1.35 مليار دولار.

وأضاف عميناح أن الصاروخ الواحد من طراز حيتس (السهم) المستخدم في اعتراض صاروخ باليستي إيراني، تصل تكلفته إلى 3.5 ملايين دولار، في حين تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من منظومة العصا السحرية مليون دولار، بخلاف طلعات الطائرات التي شاركت في اعتراض المسيّرات الإيرانية.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، قوله إنه تم إطلاق نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران على إسرائيل، تم اعتراض معظمها.

وأكد حدوث ضرر طفيف في قاعدة “نيفاتيم” الجوية في بئر السبع، واعتراض 99% من التهديدات التي جرى إطلاقها ضد إسرائيل الليلة الماضية.

وأضاف أنه تم اعتراض 25 صاروخا من أصل 30 صاروخ كروز، وأنه من بين أكثر من 120 صاروخا باليستيا، لم يخترق سوى عدد قليل منها الأراضي الإسرائيلية وسقط في قاعدة نيفاتيم الجوية.

وأشار هغاري إلى أن محاولة إيران تدمير قدرات القوة الجوية الإسرائيلية باءت بالفشل، وأن قاعدة نيفاتيم مستمرة في العمل والطائرات تغادرها للقيام بالمهام.

وقال إنه بالإضافة إلى عمليات الإطلاق من إيران، تم إطلاق الصواريخ والمسيّرات أيضا من لبنان والعراق واليمن.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيّرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرُّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع إبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.