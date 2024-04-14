“إيه بي سي” الأمريكية: نحو 500 طائرة مسيّرة وصواريخ تستهدف إسرائيل من مواقع مختلفة

نقلت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن ما بين 400 و500 من الطائرات المسيّرة والصواريخ سيجري إطلاقها على إسرائيل من العراق وسوريا وجنوبي لبنان واليمن باتجاه أهداف في إسرائيل، لكن العدد الأكبر منها سيجري إطلاقه من إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، إطلاق صواريخ ومسيّرات بشكل مكثف على إسرائيل.

كما نقلت الشبكة عن مصدر عسكري إسرائيلي أن إيران استهدفت مواقع عسكرية، ولم تستهدف مواقع مدنية.

وطبقًا لهذه المصادر، فإنه من المنتظر وصول أول موجة من الطائرات المسيّرة التي أُطلقت باتجاه أهداف في إسرائيل في الساعة الواحدة صباحًا من يوم الأحد بالتوقيت المحلي لإسرائيل.

يشار إلى أن إيران تعهدت بعقاب إسرائيل بعد قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق في مطلع شهر إبريل/نيسان الجاري، مما أسفر عن مقتل 7 ضباط من الحرس الثوري الإيراني، بينهم قائد العمليات العسكرية الإيرانية في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي.