الاحتلال يقتل نازحة ويصيب آخرين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة (شاهد)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد فلسطينية ووصول عدد آخر من المصابين إلى مستشفى العودة، جراء استهداف جيش الاحتلال أعدادا من النازحين الذين يحاولون العودة إلى شمالي قطاع غزة.‎

وأفاد مراسلنا بأن بعض العائلات من سكان منطقة جباليا البلد حاولت التحرك باتجاه الشمال والعودة إلى بيوتها مع ساعات الفجر، وعلى ما يبدو أن البعض نجح في المرور، وسرعان ما انتشر الخبر في أوساط النازحين بمدينة دير البلح ممن هم معهم في المخيم ذاته.

وتعرّض مئات النازحين الفلسطينيين، اليوم الأحد، لقصف مدفعي إسرائيلي أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمالي القطاع الذي يصر الجيش الإسرائيلي على منع عودة السكان إليه.

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان “الأنباء عن سماح قوات الجيش الإسرائيلي بعودة السكان الفلسطينيين إلى منطقة شمالي قطاع غزة هي شائعات كاذبة وعارية عن الصحة تماما”.

وأضاف “الجيش الإسرائيلي لا يسمح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين، ولا عن طريق شارع الرشيد”.

وتصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مفاوضات الهدنة على عودة النازحين إلى شمالي القطاع شرطا أساسيا ضمن شروط أخرى لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وصولا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.