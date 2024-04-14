البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر: حماس ستربح هذه الحرب وإسرائيل لن تهزمها (فيديو)

قال البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر إنه لا يساوره أدنى شك في أن “إسرائيل لن تتمكن من القضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس”.

وأضاف ميرشايمر، في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أن الحقائق المتوفرة على الأرض تؤكد أن حماس هي التي ستربح هذه الحرب في نهاية المطاف.

وتابع “وقف إطلاق النار قادم لا محالة في غزة، وحينها سيخرج مقاتلو حماس للاحتفال بالفوز، وسيقولون: لقد نجونا وبالتالي فزنا في الحرب”.

وأضاف الأكاديمي الأمريكي أن المُطّلع على الإعلام الإسرائيلي يقرأ يوميا أن هناك فئة عريضة من المجتمع الإسرائيلي تؤمن وتعي جيدا بأنه “ليست هناك طريقة لهزيمة حماس”.

وقال عالم السياسة الأمريكي “حسابات إسرائيل تقول إن عدد مقاتلي حماس هو 40 ألف مسلح، وإدارة الجيش تتحدث عن قتل 12 ألفا منهم، وأنا أشك في هذه الأرقام”.

وأضاف “لو افترضنا أن هذه الأرقام صحيحة، وإذا استحضرنا أن إسرائيل سحبت جميع كتائبها العسكرية من غزة باستثناء كتيبة واحدة، فإن هذه المعطيات كافية لتؤكد أن هزيمة حماس في قطاع غزة أمر لا يمكن تصديقه”.

وعن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة بدعوى القضاء الكلي على المسلحين المتبقين من حركة حماس، أوضح البروفيسور الأمريكي أن هذه الفكرة يروج لها قادة الاحتلال وأنها “حجة غير جادة”.

وأضاف أنه إذا حدثت عملية الاجتياح بالشكل الذي تروج له إسرائيل، فقد تتمكن من قتل أفراد إضافيين من حماس بسبب تفوقها العسكري واللوجستي، لكنها لن تتمكن من إلحاق الهزيمة بالحركة.

يُذكر أن جون ميرشايمر يُعَد قامة علمية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل أستاذا للعلوم السياسة بجامعة شيكاغو منذ عام 1982.

وإلى جانب عمله السابق في الجيش الأمريكي، فإنه يُعَد اليوم من أكبر علماء السياسة دراية بإسرائيل ودور اللوبي الصهيوني في توجيه السياسية الخارجية الأمريكية.