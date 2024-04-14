شاهد: اللحظات الأولى لبدء الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

نشرت وكالات إيرانية صورا قالت إنها للّحظات الأولى لبدء العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل، التي انطلقت ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قبل نحو أسبوعين.

وأظهر المقطع لقطات لعدد من قادة الحرس الثوري الإيراني وهم يدشنون العملية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها لقطات للحظة إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيّرة ضد أهداف في المناطق المحتلة” في إشارة إلى فلسطين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيّرة.

وادعى جيش الاحتلال أن معظم هذه الصواريخ تم اعتراضها عبر أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها ولدول “شريكة استراتيجية” (لم يسمها) قبل دخولها الأراضي المحتلة.

لكنه أقر في الوقت ذاته بسقوط عدد ضئيل من الصواريخ داخل الأراضي الإسرائيلية، لافتا إلى أن ذلك تسبب في أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية وحدوث إصابة خطيرة جنوبي البلاد.

في حين ادعى التلفزيون الإيراني الرسمي من جانبه أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية بنجاح.

ويأتي الرد الإيراني، وهو الأول من نوعه الذي تنفذه طهران من أراضيها وليس عبر الحلفاء، انتقاما من تعرُّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع إبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.