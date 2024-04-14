طوابير في شمال غزة أمام أول مخبز يعاود العمل (فيديو)

اصطف مئات من سكان شمالي قطاع غزة في طوابير طويلة أمام أول مخبز يعاود العمل بعد انقطاع جراء 7 أشهر متواصلة من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر ازدحامًا وطوابير طويلة أمام “مخبز كامل عجور” في شمالي مدينة غزة، وهو أول مخبز يعاود العمل في شمالي القطاع.

وقال محمد كامل السويدي إنه يقف في الطابور منذ الساعة الخامسة فجرًا، مبديًا سعادته لفتح المخبز، لكنه أيضًا عبّر عن انزعاجه من طول الطوابير وساعات الانتظار وبطء العمل في المخبز.

وتحدّث الحاج صبري عن معاناتهم خلال الحرب، قائلًا “الناس مبسوطة لأنها في وضع مثل هذا شافت المرار. الحياة كانت صعبة. الواحد ما كانش لاقي لقمة يأكلها”.

وأعرب الحاج صبري عن أمله في أن تفتح المخابز الأخرى في غزة أبوابها بدلًا عن الازدحام والطوابير، متمنيًا عودة الحياة إلى طبيعتها ليتمكن الفلسطينيون من العيش بسلام واطمئنان أسوة ببقية الشعوب.

ويعاني سكان غزة أزمة إنسانية حادة وشحًّا في المواد الغذائية عمومًا وخاصة الخبز، بسبب الحرب والحصار الخانق المفروض عليهم من قوات الاحتلال، مما أفضى بهم إلى تناول أعلاف الحيوانات.

واتهمت منظمات دولية إسرائيل باستخدام المجاعة سلاحًا في الحرب، بالتزامن مع تعنتها في إدخال المساعدات إلى القطاع.