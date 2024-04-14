غزة.. مصابون يتوافدون على مستشفى العودة بعد استهداف الاحتلال

وصل إلى مستشفى العودة عدد من المصابين بشظايا في قصف مدفعي استهدف النازحين في شارع الرشيد غرب منطقة النصيرات والزهراء، خلال محاولة عبورهم من جنوبي قطاع غزة إلى الشمال عبر شارع الرشيد.

وكانت طائرات مروحية للاحتلال قد أطلقت النيران أيضا باتجاه النازحين القادمين من وسط وجنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 33729 شهيدا و76371 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 43 شهيدا و62 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.