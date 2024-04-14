غزة.. مصابون يتوافدون على مستشفى العودة بعد استهداف الاحتلال
مدة الفيديو 01 minutes 31 seconds
14/4/2024
وصل إلى مستشفى العودة عدد من المصابين بشظايا في قصف مدفعي استهدف النازحين في شارع الرشيد غرب منطقة النصيرات والزهراء، خلال محاولة عبورهم من جنوبي قطاع غزة إلى الشمال عبر شارع الرشيد.
وكانت طائرات مروحية للاحتلال قد أطلقت النيران أيضا باتجاه النازحين القادمين من وسط وجنوبي القطاع.
اقرأ أيضاlist of 4 items
الاحتلال يقتل نازحة ويصيب آخرين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة (شاهد)
طوابير في شمال غزة أمام أول مخبز يعاود العمل (فيديو)
سموتريتش: حان الوقت للتوجه إلى رفح واستعادة السيطرة على غزة
وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 33729 شهيدا و76371 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 43 شهيدا و62 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر : الجزيرة مباشر