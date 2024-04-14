هكذا تفاعل النازحون الغزيون مع الهجوم الإيراني على إسرائيل (فيديو)

أجمع عدد من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة على أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، تمثل نقطة تحوّل مهمة في الحرب على غزة، مؤكدين أنها ستريحهم قليلا من القصف الصاروخي لجيش الاحتلال، وتجعل شعب إسرائيل يذوق ما ذاقه أهل غزة.

وعبّر نازحون في رفح جنوبي القطاع عن فرحهم بعد إطلاق إيران مسيّرات وصواريخ على تل أبيب، قائلين إنها أسهمت في التخفيف من حدة معاناتهم من آثار الحرب المستمرة والقصف الذي طالهم لأكثر من 6 أشهر كاملة.

وقال أحد النازحين “دعائي أن الحرب تزداد عليهم حتى يخف الضغط علينا في غزة، لأن لنا 6 شهور بنعاني وما حد اتطلع علينا، لا أمم متحدة ولا أي حد، كل شيء تدمر، فخليهم يعانوا زي ما بنعاني ويحسوا اللي بنحس فيه”.

وأضاف آخر باكيا “آه مبسوط إن إيران خبطت إسرائيل، ويا رب كل الدول تخبطهم، قتلتنا ودمرتنا هذا مش حل، 20 نفر معي مش قادرين نشرب ولا نأكل ولا نعمل إشي، بدي أروح على داري”.

وأكد بعضهم أهمية مشاركة جميع الدول العربية والإسلامية في شن مثل هذه الهجمات على إسرائيل، دعما ومناصرة لهم لما تعرضوا له من إبادة جماعية جراء الحرب الإسرائيلية.

وكانت الهجمات التي شنتها طهران ضد تل أبيب ردا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق في الأسبوع الماضي، والذي تسبب في مقتل 16 شخصا بينهم أفراد وقياديان في الحرس الثوري الإيراني.

وتمكنت إسرائيل من اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية التي بلغت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة.