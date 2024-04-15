الجزيرة مباشر تجمع أمًّا من غزة بابنتها في إسطنبول بعد أشهر من فقد الاتصال (شاهد)

في مشهد لا يخلو من عمق إنساني واضح، تمكّن فريق عمل قناة الجزيرة مباشر في تركيا من عقد اجتماع مصور عبر الهاتف بين الأم الفلسطينية فاطمة معين من قطاع غزة وابنتها دنيا المقيمة في مدينة إسطنبول، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الفقد وعدم التواصل.

ولم تملك الفتاة الفلسطينية دموعها وهي تخاطب أمها بعد طول غياب قائلة “كيفك يا ماما اشتقت لك أنتي وبابا وإخواني”، لترد عليها الأم “واحنا كمان يا بنتي اشتقنا لك كثير كثير”.

“نحن شعب الصابرين”

وعندما سألتها البنت عن إصابتها في الظهر واليد أجابتها الأم “والله بخير يا بنتي نحن شعب الصابرين.. وحالي أنا أهون من حال غيري”.

وهذه هي المرة الأولى التي تمكنت فيها البنت دنيا -منذ مدة- من التواصل مباشرة مع أمها عبر الهاتف، بسبب الحرب وصعوبة الحصول على خدمة الإنترنت في قطاع غزة.

وقالت دنيا مخاطبة أمها “رغم أن صورتك مش واضحة كثير يا أمي، لكني سعيدة إني سمعت صوتك بشكل جيد وأتمنى أن أراكم أنتي وبابا قريبا”.

وردت الأم “إن شاء الله يا بنتي.. واحنا محظوظين أنا شفناك وبارك الله في الجزيرة مباشر التي كانت سببًا في هذا اللقاء”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية؛ مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.