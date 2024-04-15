الجزيرة مباشر تحصل على صور لمقابر جماعية بساحة مستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

حصلت قناة الجزيرة مباشر على لقطات مصورة خاصة، أظهرت مقابر جماعية دُفن فيها شهداء فلسطينيون بعد أن قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية خلال حصارها واحتلالها لمجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت بدفن الجثث التي من بينها أطفال ونساء في ساحة المستشفى الواقع غربي مدينة غزة.

وانسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به، في الأول من شهر إبريل/نيسان الجاري، مخلفًا عشرات الشهداء ودمارًا هائلًا في المستشفى ومحيطه.

حماس تعلق

وفي أول تعليق على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المجمع الطبي، قالت حركة حماس في بيان “إن المشاهد المروّعة للمقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها اليوم في إحدى باحات مجمع الشفاء الطبي، وتضم عددًا من جثامين الشهداء المتحللة، والتي قام الاحتلال بمواراتها تحت التراب بجرافاته العسكرية قبل انسحابه من المجمع، تؤكد من جديد أنه لا حدود لهذه الفاشية الصهيونية المقيتة والمستمرة في ممارساتها، مستغلة الصمت الدولي الشائن عن انتهاكات فظيعة للقانون الدولي، وحرب إبادة مكتملة الأركان، تشنها حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي على شعبنا في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة “إن هذه السلسلة غير المنتهية من الفظائع التي تُكتشَف في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، من مقابر جماعية وآثار لحالات إعدام ومئات الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض، والدمار الهائل الذي طال المجمع وأقسامه، هي برسم المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والإنسانية والقضائية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، كجرائم حرب موصوفة وموثّقة، وإن المطلوب من هذه المؤسسات أن تُفعّل دورها بإخضاع قادة هذا الكيان المارق للمحاسبة فورًا”.

وجاء حصار مجمع الشفاء الطبي وتدميره ضمن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت حتى الآن نحو 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية لا سيما في المنشآت المدنية والمستشفيات، إضافة إلى استهداف الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، وفرض حصار قاس مما تسبب في مجاعة كارثية، حسب منظمات حقوقية دولية.