الجزيرة مباشر ترصد إعادة تشغيل أول مخبز شمالي غزة (فيديو)

رصدت كاميرا قناة الجزيرة مباشر إعادة تشغيل أول مخبز في المناطق الشمالية من قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

ويُعَد هذا المخبز الوحيد الذي نجا من القصف وآلة الحرب الإسرائيلية والذي يعمل بالمناطق الشمالية وسط مدينة غزة.

وباشر المخبز الآن عمله لليوم الثاني بعد انقطاع لأكثر من 6 أشهر، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المدنيين في الحصول على الخبز حيث التزاحم والاكتظاظ على أبواب المخبز.

ويقول صاحب المخبز إنهم يعملون بوتيرة عالية على مدار 24 ساعة منذ أمس الأحد، لتوفير احتياجات الناس في شمالي القطاع.

ورأى فلسطينيون إعادة تشغيل المخبز بمثابة انفراجة صغيرة مع بداية دخول البضائع والمساعدات، لا سيما الطحين والمحروقات اللازمة لتشغيل المخبز.

وقال أحد الفلسطينيين إنهم ينتظرون هناك ساعات طويلة للحصول على كيس من الخبز، في حين قال آخر إن الوضع يتحسن مع إعادة فتح المخابز بعد المجاعة التي كانت مفروضة عليهم.

ويأمل الفلسطينيون فتح المزيد من المخابز وفك الحصار حتى يعود المدنيون إلى حياتهم الطبيعية ويتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الغذائية.

ويعاني قطاع غزة مجاعة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية وتشديد الحصار المفروض على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن نحو 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار هائل في البنى التحتية لا سيما المنشآت المدنية والمستشفيات، إضافة إلى استهداف الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، حسب منظمات حقوقية دولية.