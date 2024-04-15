الأخبار|قطاع غزة

حريق هائل إثر قصف إسرائيلي لمنزل في جباليا شمالي قطاع غزة (فيديو)

مدة الفيديو 03 minutes 32 seconds
15/4/2024

رصدت كاميرا قناة الجزيرة مباشر اندلاع حريق في منزل عائلة علوش بشارع غزة القديم في جباليا شمالي قطاع غزة بعد استهدافه بطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقصف الاحتلال المنزل الذي تقطن فيه عائلات نازحين إلا أنها تمكنت من مغادرته قبل دقائق من القصف بعد إخطارها، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وامتد الحريق إلى المنازل المجاورة، في حين لم تتمكن طواقم الإسعاف والإطفاء من التدخل لا سيما مع تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مسجد قباء القديم المجاور للمبنى الذي تم استهدافه.

ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منازل المواطنين والبنى التحتية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في العدوان الذي أسفر عن نحو 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن الحصار المطبق الذي تسبب في مجاعة كارثية بعموم قطاع غزة، حسب المنظمات الدولية والأممية.

المصدر : الجزيرة مباشر