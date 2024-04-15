حريق هائل إثر قصف إسرائيلي لمنزل في جباليا شمالي قطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا قناة الجزيرة مباشر اندلاع حريق في منزل عائلة علوش بشارع غزة القديم في جباليا شمالي قطاع غزة بعد استهدافه بطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقصف الاحتلال المنزل الذي تقطن فيه عائلات نازحين إلا أنها تمكنت من مغادرته قبل دقائق من القصف بعد إخطارها، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وامتد الحريق إلى المنازل المجاورة، في حين لم تتمكن طواقم الإسعاف والإطفاء من التدخل لا سيما مع تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مسجد قباء القديم المجاور للمبنى الذي تم استهدافه.

ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منازل المواطنين والبنى التحتية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في العدوان الذي أسفر عن نحو 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن الحصار المطبق الذي تسبب في مجاعة كارثية بعموم قطاع غزة، حسب المنظمات الدولية والأممية.