رجل يعثر على خصلة من شعر زوجته ورفات أحد أطفاله الشهداء في غزة بعد 88 يوما (شاهد)

بعد مرور 88 يومًا، عثر فلسطيني على خصلة من شعر زوجته وبقايا من أحد أطفاله الذين استشهدوا جراء قصف جيش الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقال الأب المكلوم “سبحان الله، إنتو بتعايدو يا مسلمين ويا عرب بين أهلكو وناسكو، وأنا هنا بدي أعايد على أولادي بطريقتي الخاصة”.

وتناول الرجل بيده بعض رفات جثامين أبنائه قائلًا “هذا ما تبقى من عظام أبنائي، شايف يا بايدن؟ شايف يا كاميرون؟ شايفين يا عرب؟ يا مجلس الأمن؟ يا مجلس الأمة العربية؟ وين محكمة الجنايات الدولية؟ العالم كله قاعد بيعيّد وإحنا إيش بنسوي.. بنعايد أولادنا بطريقتنا الخاصة، بعايد رفات أولادي”.

وأضاف “لسة ما زال بعضهم تحت الأنقاض، زوجتي وأبنائي الستة. أنا رسالتي للعالم الحر، يا شعوب العالم يا أمتنا العربية، عليكم بالدعاء لنا فقط، لا نريد أن تشاركونا في الحرب”.

وخلّف العدوان المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

​​​​​​​وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.