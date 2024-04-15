طفل في غزة يحكي للجزيرة مباشر تفاصيل اعتقال الاحتلال له بعد قنصه بالرصاص (فيديو)

قال الطفل الفلسطيني نمر أسعد نمر (12 عاما) إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص عليه عندما كان يجمع مع والده وعمه نبات الخبيزة لإطعام أسرته على أطراف بلدة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

وأضاف أنه أصيب بخمس رصاصات في مناطق متفرقة من جسده، ولم يتمكن من الحركة بينما فر من كانوا معه، ليجري اعتقاله بعد ذلك.

وقال الطفل بأسى إنه تعرّض لأنواع شتى من التعذيب خلال 14 يوما قضاها معتقلا لدى الاحتلال، حيث جرى نقله إلى مدينة عسقلان وتعرّض لتحقيق قاس.

وأوضح أن أصعب اللحظات التي مرت عليه هي عندما كان يحقق معه جندي إسرائيلي، ويسأله عن المقاومة وأماكن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وكل مرة كان يرد عليه بأنه لا يعرف أي شيء عنهم.

وكشف الطفل أنه نُقل لاحقا إلى مستشفى بمدينة عسقلان، وتعرّض للتخدير لإجراء عملية جراحية بهدف تضميد جراحه، وظهرت ندوب في بطنه وقدمه وحالتها سيئة للغاية.

وتابع أنه بعد ذلك جرى التخلص منه في إحدى نقاط التفتيش، وقال في اتصال هاتفي مع والدته وهو يبكي “يا ريتني استشهدت يا أمي، شفت كتير من العذاب، وضربوني على راسي بلا رحمة”.