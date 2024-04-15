مصر تحتجز سفينة غاز جنحت في خليج العقبة

تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية النادرة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن السلطات تحفّظت على سفينة غاز جنحت يوم الجمعة على الشعاب المرجانية بمنطقة رأس نصراني بخليج العقبة قبالة سواحل مدينة شرم الشيخ، بعد أن تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية النادرة بالخليج.

وأعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري علي أبو سنة أن مصر فرضت أمس الأحد حالة الطوارئ في منطقة خليج العقبة تحسّبًا لأي تسرب أو تلوّث من سفينة الغاز الجانحة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى نجاح جهود تسيير السفينة وإبحارها نحو ميناء شرم الشيخ البحري والتحفظ عليها بواسطة السلطات المختصة لحين انتهاء التحقيقات التي بدأتها النيابة وحصر حجم التلفيات التي أحدثتها السفينة في الشعاب المرجانية.

وأرجع قبطان السفينة حادث الجنوح إلى عطل مفاجئ أدى لجنوح السفينة عن مسارها وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية.

وبحسب مصدر في محميات جنوب سيناء سوف يتم حصر التلفيات في الشعاب المرجانية وتقدير الغرامة اللازمة على السفينة طبقًا للقانون الدولي.

وكانت سفينة الغاز التابعة لدولة ليبيريا عائدة في طريقها إلى روسيا بعد تفريغ حمولتها في ميناء العقبة الأردني.