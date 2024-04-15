“من أرض نبي الله إبراهيم”.. طفل غزّي يوجه رساله قوية بالإنجليزية إلى بايدن (شاهد)

وجّه طفل من غزة رسالة باللغة الإنجليزية، إلى حكام ورؤساء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الطفل “أنا طفل اسمي إبراهيم، من أرض نبي الله إبراهيم، من غزة، رأيت ما لم تره عيناك، رأيت أطفالًا مقطوعة رؤوسهم، وآخرين مقطوعة أيديهم وأرجلهم. الكثير من الأطفال هنا ماتوا بسبب المعاناة في أرض عيسى بن مريم”.

وأضاف “أقول لكم من أرض السلام، أوقفوا هذه الحرب اللعينة، حتى يعم السلام. أنا الجيل القادم ونهضت من بين الركام لأنادي بالسلام وأمد يدي بالسلام”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 33729 مواطنا، وإصابة 76371 آخرين، أغلبهم نساء وأطفال، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الأنقاض.