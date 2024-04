دراسة تحذر: الشعور بالوحدة يوازي خطر التدخين وهذه أسوأ نتائجه

حذرت دراسة أمريكية أُجريت مؤخرا، من خطورة الشعور بالوحدة على صحة الإنسان.

وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي متخصص في علم النفس بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، أن الشعور بالوحدة يزيد احتمالات إصابة الإنسان بالأمراض والاكتئاب والمشكلات الصحية المزمنة بل والوفاة المبكرة، كما أن خطورة الوحدة توازي خطورة التدخين على صحة الإنسان.

وأكد فرانك إنفورا، المتخصص في علم النفس بجامعة أريزونا، أن انتماء الإنسان إلى مجموعة ما، يشبع احتياجات أساسية وغريزية لدى عامة البشر، وأن عدم هذا الانتماء يعرّض صحته لعواقب سلبية.

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني “The Conversation” المعني بالأبحاث العلمية، أن الدراسة شملت أكثر من 53 ألف شخص من الولايات المتحدة و13 دولة أوروبية فيما بين 2002 و2020، وتناولت التغيرات التي طرأت على شعور المتطوعين في الدراسة من حيث إحساسهم بالوحدة، كل عامين ولا سيما خلال فترة منتصف العمر من سنّ 45 إلى 65 عاما.

A fundamental human need is the need for a sense of belonging. When people lack money, it hurts their ability to spend time with friends and be a real part of their communities.

Basic income pilots consistently show reversals of the loneliness problem.

https://t.co/Dtt3Q3toVX

— Scott Santens (@scottsantens) April 15, 2024