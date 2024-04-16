شهداء جراء قصف إسرائيلي على سوق مخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة مباشر القصف الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مخيم المغازي وسط القطاع المحاصر، الذي أوقع حتى الآن 11 شهيدًا والعديد من الجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.

ووصل العشرات من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بقطاع غزة، بعد استهداف الاحتلال للسوق الرئيسي لمخيم المغازي هناك مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ193.

وتُظهر الصور واللقطات الأولية أن أغلبية الإصابات من الأطفال والنساء والمدنيين الذين ملأوا أروقة المستشفى بعد القصف الإسرائيلي مباشرة.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف أكثر من 100 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن استهداف المستشفيات والقطاعات الطبية وطواقم الإسعاف، إضافة إلى الدمار الهائل في البنى التحتية بعموم القطاع، والحصار الذي تسبب في مجاعة، حسب منظمات إنسانية دولية وأممية.