“صحة غزة” تناشد العالم سرعة توفير الكهرباء لمستشفيات القطاع لتجنّب كارثة

المولّدات قد تتوقف في أي لحظة

حذرت وزارة الصحة في غزة، من “كارثة صحية” إذا توقفت المولدات الكهربائية عن العمل في مستشفيات القطاع الفلسطيني المحاصَر.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، “بعد مرور 193 يوما من العدوان على غزة، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات”.

قد تتوقف في أي لحظة

وأوضحت أن الشواهد تشير إلى أن المولدات يمكن أن تتوقف في أي لحظة، وهو ما قد يؤدي إلى “كارثة صحية” على سكان غزة.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية توفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء إلى المستشفيات.

يأتي ذلك في حين يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمّرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.