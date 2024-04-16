غزة.. إعادة تشغيل الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأمل في خان يونس (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة مباشر عملية البدء بإعادة تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الأمل بخان يونس في قطاع غزة، وعودته إلى الخدمة جزئيًّا.

ويُلاحَظ الدمار الهائل الذي خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية منذ الوهلة الأولى عند مداخل المستشفى وساحته الخارجية، كما يُلاحَظ الدمار الكامل الذي أصاب سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني، بسبب الاستهداف المباشر الذي طال المنازل المحيطة والشوارع الرئيسية في المنطقة كذلك.

ويُعَد مستشفى الأمل الوحيد التي عاد إلى العمل جزئيًّا في المنطقة بعد انقطاع لأشهر عدة؛ بسبب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على المستشفيات والقطاعات الطبية وطواقم الإسعاف.

ويعود المستشفى للعمل بإمكانية بسيطة ومتواضعة لا تتعدى بضعة أسرّة بعد تعرّضه للتخريب، بعد أن كان يُعَد أحد المستشفيات المتطورة جنوبي القطاع قبل العدوان الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعمل طواقم الهلال الأحمر في المستشفى على قدم وساق لإعادة تشغيل ما يمكن تشغيله بعد الدمار الفادح للمستشفى.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال الدكتور ماهر عطا الله، المدير الإداري لمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم عادوا للعمل بعد استهداف المستشفى وتدميره على يد جنود جيش الاحتلال، وإنهم عادوا للعمل على إعادة تأهيل المؤسسة الطبية ومحاولة إعادة التشغيل الكامل بدءًا من قسم الاستقبال والطوارئ.

وفيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية، قال عطا الله إن هناك نقصًا في المستلزمات والأجهزة، لا سيما بعد إتلاف جنود الاحتلال للعديد من الأجهزة في مختلف التخصصات.

وتعاني المستشفيات والمنشآت الصحية والطبية في عموم قطاع غزة الاستهداف المباشر لآلة الحرب الإسرائيلية التي خلفت حتى الآن أكثر من 100 ألف شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن التدمير الهائل للبنى التحتية في القطاع المحاصر.