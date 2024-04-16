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ناشطون يغلقون موانئ أوروبية للمطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل (شاهد)

في يوم الحصار الاقتصادي العالمي من أجل فلسطين

16/4/2024-|آخر تحديث: 16/4/202405:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظم ناشطون داعمون لفلسطين أمس الاثنين، وقفات احتجاجية أغلقوا خلالها مداخل بعض الموانئ في العالم، بمناسبة “يوم الحصار الاقتصادي العالمي من أجل فلسطين”.

وتظاهر الناشطون في ميناء برشلونة في إقليم كاتالونيا بإسبانيا، تنديدًا بالعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

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كما حاول الناشطون أيضًا إغلاق ميناء بلفاست في أيرلندا الشمالية، وميناء أثينا في اليونان، مطالبين بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ومنع استخدام الميناء في نقل البضائع إليها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر : الجزيرة مباشر