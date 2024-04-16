وزير الإعلام السوداني: “الدعم السريع” حولت المنشآت الحكومية إلى ثكنات (فيديو)

اتهم وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر، يوم الاثنين، قوات الدعم السريع بتحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية خلال الحرب الممتدة في البلاد منذ عام.

وقال عبد القادر في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الدمار الذي لحق بالبلاد في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) هو “دمار هائل”، منحيا باللائمة على الدعم السريع، على حد وصفه.

وأضاف “دمار هائل أصاب المستشفيات والمؤسسات الطبية بعد خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة في السودان بعد نهب الدعم السريع لها، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة”.

وقال عبد القادر “قوات الدعم السريع تمردت على الدولة والجيش”، مضيفا أن الأولوية بالنسبة للجيش “هو المواطن السوداني وحياة السودانيين، من طُرد من منزله وسُرق ونُهب وخُربت مؤسساته العامة هو من تسعى الحكومة لحمايته”.

وجاءت تصريحات عبد القادر تعليقا على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال فيها إن الأولوية في السودان هي لوقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية وبدء عملية سياسية، وإن كل المبادرات التي طُرحت للحل قد فشلت، وإن القائدين المتحاربين راهنا على الانتصار والحسم العسكري.

"دمار فوق التوقعات".. الناطق باسم الحكومة السودانية: عشرات الجامعات الحكومية والمنشآت التعليمية دُمّرت ونُهبت pic.twitter.com/9qtBFwAZQ0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2024

وكانت منسقة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد طالبت، في وقت سابق الاثنين، الجيش وقوات الدعم السريع بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدة أن هناك نحو 5 ملايين شخص على شفا المجاعة في البلاد.

ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.