“أبو السباع”.. نعي سعودي واسع لسوري وزع الشاي مجانا على زوار المدينة المنورة لأكثر من 40 عاما

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، المسن إسماعيل الزعيم الملقب بـ”أبو السباع”، بعد أن عرف بأنه أشهر موزع للمشروبات الساخنة والخبز على زوار مدينة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مجانًا لأربعين سنة، معددين مناقبه وداعين له بالرحمة.

وعُرف المسن، الذي قالت وسائل إعلام سعودية إنه من أصل سوري ومقيم في المملكة لأكثر من 4 عقود، بجلوسه على كرسي قرب المسجد النبوي بالمدينة المنورة وتوزيعه للشاي والقهوة والخبز والتمر على زوار المسجد.

وفاة الحاج السوري إسماعيل الزعيم (أبو السباع)، والذي اشتهر بعمله الخيري في تقديم الشاي والقهوة مجاناً منذ أكثر من 40 عام على زوار المدينة المنورة. – pic.twitter.com/Y0Xlq7VkG8 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 16, 2024

وكتب الناشط محمد الشواف، في منشور على منصة “إكس”، ينعى الفقيد “العابد الزاهد خادم زوّار المدينة المنورة (أبو السّباع) إسماعيل الزعيم، وقد جاوز الخامسة والتسعين، يخدم زوار الحبيب صلى الله عليه وعلى آله، منذ أكثر من أربعين سنة!”.

🔻 #وفاة العابد الزاهد خادم زوّار #المدينة_المنورة ( أبو السّباع ) #إسماعيل_الزعيم ، وقد جاوز الخامسة والتسعين .. يخدم زوار الحبيب صلى الله عليه وعلى آله منذ أكثر من أربعين سنة!

اللهم ارحمه وأكرم نزله، وألهم أهله وأحبابه الصبر والاحتساب

إنا لله وإنا إليه راجعون #حماة #وفيات pic.twitter.com/JO2WLvrp9q — د. محمد الشواف (@drshawaf) April 16, 2024

وأشار مدونون إلى أنه لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا الذكر الحسن والعمل الطيب، داعين له بالرحمة ولأهله وأحبابه بالصبر والسلوان، وقال المدون أبو عبد الله في منشور على “إكس” إنه “توفي ابن حماة بسوريا، إسماعيل الزعيم المشهور (أبو السباع)، وبقي ذكره الطيَّب حياً لا يموت”.

وأضاف “كيف لا وهو الذي بقي معنا أكثر من 40 عامًا يعمل على خدمة زوار المدينة المنورة بتقديم الشاي والقهوة والتمر واللبن والخبز مجاناً، فلنذكره بدعوة، رحمه ﷲ وجعل الجنة مثواه”.

توفي ابن #حماة بسوريا #إسماعيل_الزعيم المشهور (أبو السباع)، وبقي ذكره الطيَّب حياً لا يموت ..

كيف لا وهو الذي بقي معنا أكثر من 40 عام يعمل على خدمة زوار #المدينة_المنورة بتقديم الشاي والقهوة والتمر واللبن والخبز مجاناً ..

فلنذكره بدعوه رحمه ﷲ وجعل الجنة مثواه .. pic.twitter.com/1QFxa0rahh — ابوعبدالله ௸🥈 (@maltamimi56) April 16, 2024

وأعاد مدونون تداول ونشر مقاطع “فيديو” لمقابلات نشرت سابقًا للمسن، وهو يؤكد أن ما يقوم به هو عمل خيري بلا مقابل، وأنه مستمر به منذ 40 عامًا.