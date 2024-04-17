أسرى محررون يتضامنون مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)
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17/4/2024
عبّر أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر شاشة قناة الجزيرة مباشر عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.
وقال الأسير المحرر رمزي العباسي إن الأسرى يعانون من ظروف صعبة في سجون الاحتلال، وتم حرمانهم من أبسط حقوقهم بعد السابع من أكتوبر.
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كما عبّر الطفل نواف السلايمة عن تمنيه الفرج العاجل للأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، فيما أشارت الأسيرة المحررة منال سعيد إلى الظروف الصعبة التي تعاني منها النساء الأسيرات، متمنية تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.
من جهته طلب عبد الهادي عصام من الأسرى التحلي بالصبر وعدم التراجع والركوع للاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة في غزة ستقوم بعقد صفقة لتحرير الأسرى وتبييض السجون القابعين خلف القضبان في زنازين الاحتلال.
المصدر : الجزيرة مباشر