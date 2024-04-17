متظاهرون يرفعون أيادي ملطخة بلون الدم أثناء إفادة لوزير الدفاع الأمريكي أمام مجلس النواب (فيديو)

قاطع عدد من المتظاهرين، اليوم الأربعاء، إفادة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان الجنرال تشارلز براون، أمام مجلس النواب للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أياديهم الملطخة بلون الدم في إشارة لضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 6 أشهر، من أبناء الشعب الفلسطيني.

وارتدى بعض المتظاهرين الكوفية الفلسطينية، مرددِين عبارات منددة بالعدوان الإسرائيلي، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم بإخراج عدد منهم من القاعة.

وقالت نسيبة، وهي متظاهرة حضرت الجلسة مع ابنها الصغير (4 سنوات) للجزيرة مباشر “لقد حضرت الجلسة لأهتف ضد أوستن ومعي ابني الصغير لأقول له إن الأطفال في عُمر ابني يُقتلون في غزة بالأسلحة والدعم الأمريكي”.

وأضافت نسيبة “20 شخصا من عائلتي استشهدوا في غزة بالأسلحة الأمريكية التي ندفع ثمنها بضرائبنا”.

ودفعت الاحتجاجات رئيس اللجنة كيفين كالفيرت إلى وقف الجلسة، وطلب من شرطة الكونغرس إخراج المحتجين من القاعة، كما تم توقيف البث المباشر لفترة قصيرة.

وكان كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأمريكيان يدليان بشهادتيهما في جلسة اليوم، أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب بشأن ميزانية الدفاع لعام 2025.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.